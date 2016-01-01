У Берліні вантажівка в'їхала у натовп: 9 людей загинули
- 19 Грудня, 21:46
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Агенство Reuters повідомило також про 50 пораненихУ німецькій столиці Берліні вантажівка в'їхала в натовп людей на Різдвяному ярмарку.
Про це повідомляє Bild.
Йдеться про кількох поранених та одного загиблого.
Truck runs into #Christmas market in #Berlin in what local police call a 'severe incident' pic.twitter.com/mksZ3hHfVq— dotemirates (@dotemirateseng) 19 декабря 2016 г.
Деякі ЗМІ пишуть про кількох загиблих.
Агенство Reuters також повідомило з посиланням на німецьку поліцію, що одна людина загинула. Видання The Independent повідомило, що було поранено 10 людей.
Scene at the #Berlin Christmas market after semi truck plows into crowd. Several injured. pic.twitter.com/jG2L5uaLJZ— Daniel Nisman (@DannyNis) 19 декабря 2016 г.