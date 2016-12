У Берліні вантажівка в'їхала у натовп: 9 людей загинули

Агенство Reuters повідомило також про 50 поранених

У німецькій столиці Берліні вантажівка в'їхала в натовп людей на Різдвяному ярмарку.

Про це повідомляє Bild.

Йдеться про кількох поранених та одного загиблого.

Truck runs into #Christmas market in #Berlin in what local police call a 'severe incident' pic.twitter.com/mksZ3hHfVq

Деякі ЗМІ пишуть про кількох загиблих.

Агенство Reuters також повідомило з посиланням на німецьку поліцію, що одна людина загинула. Видання The Independent повідомило, що було поранено 10 людей.

Scene at the #Berlin Christmas market after semi truck plows into crowd. Several injured. pic.twitter.com/jG2L5uaLJZ