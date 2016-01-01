У Берліні вантажівка в'їхала у натовп: 9 людей загинули

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Агенство Reuters повідомило також про 50 поранених

У німецькій столиці Берліні вантажівка в'їхала в натовп людей на Різдвяному ярмарку.

Про це повідомляє Bild.

Йдеться про кількох поранених та одного загиблого.

Деякі ЗМІ пишуть про кількох загиблих.

Агенство Reuters також повідомило з посиланням на німецьку поліцію, що одна людина загинула. Видання The Independent повідомило, що було поранено 10 людей.