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    У Берліні вантажівка в'їхала у натовп: 9 людей загинули

    • 19 Грудня, 21:46
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    Агенство Reuters повідомило також про 50 поранених

    У німецькій столиці Берліні вантажівка в'їхала в натовп людей на Різдвяному ярмарку.

    Про це повідомляє Bild.

    Йдеться про кількох поранених та одного загиблого.

    Деякі ЗМІ пишуть про кількох загиблих.

    Агенство Reuters також повідомило з посиланням на німецьку поліцію, що одна людина загинула. Видання The Independent повідомило, що було поранено 10 людей.

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