У Білому домі відреагували на можливу зустріч Трампа з лідером КНДР

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Прес-секретар Білого дому Шон Спайсер

На думку речника Білого дому, Кім Чен Ин має продемонструвати спочатку «добру волю»

У Білому домі заявляють, що обставини для зустрічі президента США Дональда Трампа і лідера Північної Кореї Кім Чен Ина наразі не є сприятливими.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Речник Білого дому Шон Спайсер зазначив, що не бачить у близькому майбутньому можливостей для зустрічі двох лідерів.

За його словами, Кім має продемонструвати «добру волю».

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що готовий зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином «за доречних обставин» з метою обговорення напруження, що склалося в регіоні внаслідок провокацій з боку КНДР.

«Якщо це буде доречним для мене, щоб зустрітися з ним, я абсолютно мав би за честь зробити це», - заявив лідер США.

«Главком» також повідомляв, що американський президент Дональд Трамп назвав лідера Північної Кореї Кім Чен Ина «тямущим хлопцем». За словами Трампа, північнокорейський лідер отримав владу в дуже юному віці і зміг її утримати, незважаючи на оточення «жорсткими людьми