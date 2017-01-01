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    У Білому домі відреагували на можливу зустріч Трампа з лідером КНДР

    • Сьогодні, 00:55
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    Прес-секретар Білого дому Шон Спайсер
    Прес-секретар Білого дому Шон Спайсер

    На думку речника Білого дому, Кім Чен Ин має продемонструвати спочатку «добру волю»

    У Білому домі заявляють, що обставини для зустрічі президента США Дональда Трампа і лідера Північної Кореї Кім Чен Ина наразі не є сприятливими.

    Про це повідомляє «Радіо Свобода».

    Речник Білого дому Шон Спайсер зазначив, що не бачить у близькому майбутньому можливостей для зустрічі двох лідерів.

    За його словами, Кім має продемонструвати «добру волю».

    Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що готовий зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином «за доречних обставин» з метою обговорення напруження, що склалося в регіоні внаслідок провокацій з боку КНДР.

    «Якщо це буде доречним для мене, щоб зустрітися з ним, я абсолютно мав би за честь зробити це», - заявив лідер США.

    «Главком» також повідомляв, що американський президент Дональд Трамп назвав лідера Північної Кореї Кім Чен Ина «тямущим хлопцем». За словами Трампа, північнокорейський лідер отримав владу в дуже юному віці і зміг її утримати, незважаючи на оточення «жорсткими людьми

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