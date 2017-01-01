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    У Білому домі заявили про нові матеріали щодо втручання Росії у вибори в США

    • Сьогодні, 00:51
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    Білий дім запросив провідних членів розвідувальних комітетів для оцінки нових даних в секретній обстановці

    У Білому домі заявили про наявність нових матеріалів, які мають стосуються розслідування ймовірного втручання Росії у президентські вибори в США.

    Про це заявив представник Білого дому Шон Спайсер, передає Reuters.

    «Є інформація, і ми хочемо переконатися, що люди, які проводять розслідування, проінформовані про це», – сказав Спайсер, не повідомивши додаткових подробиць.

    Він додав, що Білий дім запросив провідних членів розвідувальних комітетів Сенату і Палати представників США для оцінки нових даних в секретній обстановці.

    США вибори розслідування
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