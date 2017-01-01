У Білому домі заявили, що Трамп не заважатиме показанням Комі в Сенаті
- Сьогодні, 07:02
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Комі виступить з показаннями перед комітетом Сенату 8 червняПрезидент США Дональд Трамп не буде вимагати конфіденційності його бесід, а також не стане блокувати виступ колишнього директора ФБР Джеймса Комі перед комітетом Сенату з розвідки.
«Однак, сприяючи швидкому і повномасштабному вивченню фактів, затребуваних сенатським Комітетом з розвідки, президент Трамп не скористається своїми прерогативами у зв'язку з запланованими показаннями Джеймса Комі», - йдеться в заяві Білого дому.
Так, Комі виступить з показаннями перед комітетом Сенату 8 червня. Його виступ буде розділений на два етапи.
Зазначимо, колишній глава ФБР Джеймс Комі, якого звільнив президент США Дональд Трамп, 8 червня відповість на запитання членів комітету з розвідки сенату в рамках розслідування передбачуваного втручання РФ у президентські вибори 2016 року.
Раніше віце-президент США Майк Пенс, виступаючи на засіданні Atlantic Council (Північноатлантичної ради), заявив, що для світу головними загрозами є Росія, Іран і тероризм.
Нагадаємо, держсекретар США Рекс Тіллерсон нещодавно заявив, що втручання Росії у вибори президента США є добре задокументованим.
Міністерство юстиції США призначило колишнього директора ФБР Роберта Мюллера спеціальним радником з розслідування можливого втручання Росії в президентські вибори в 2016 році.
У січні американські спецслужби розсекретили і оприлюднили спільний звіт про втручання РФ у виборчу кампанію в США. Американські розвідники дійшли згоди щодо того, що російське вище керівництво, включаючи президента Путіна, особисто причетний до кампанії з незаконного впливу на хід президентських виборів в США з метою завдати шкоди шансам Гілларі Клінтон на обрання президентом.
Джерело: Голос Америки