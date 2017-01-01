У Білому домі заявили: Трамп не має з Росією ані бізнесу, ані зв’язків

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Фото: REUTERS Прес-секретар Білого дому Шон Спайсер

Раніше сенатор-республіканець звернувся до Білого дому з проханням уточнити, чи має Трамп ділові зв’язки з РФ

У Білому домі заявили, що президент США Дональд Трамп не має бізнесу чи контактів з РФ і не має заперечень проти розслідування його ділових зв’язків з Росією.

Про це 9 травня заявив прес-секретар Білого дому Шон Спайсер, повідомляє ВВС.

У Білому домі заявили, що не заперечують проти будь-яких запитів від сенатора Ліндсі Грема щодо зв’язків Трампа з РФ.

Як заявив Спайсер, Трамп «не має ніякого бізнесу в Росії, він не має жодних зв’язків з Росією, таким чином, він вітає цей факт» (про необхідність провести розслідування ділових зв’язків Трампа з РФ).

Також речник Білого дому повідомив, що адміністрація вже готує офіційну відповідь для Грема, для чого залучено юридичну компанію.

Сенатор-республіканець звернувся до адміністрації Білого дому з проханням уточнити, чи має Трамп ділові зв’язки з РФ. Раніше Грем заявив, що дане питання виникло у нього після нечіткої відповіді екс-директора АНБ Джеймса Клеппера під час слухань у Сенаті напередодні.

Нагадаємо, 3 травня директор ФБР США Джеймс Комі виступив на сенатських слуханнях, в ході яких знову розглядалося питання про вплив Росії на вибори 2016 року в США.

Комі заявив, що Росія – «це найбільша загроза з усіх на Землі, виходячи з її намірів і можливостей».

Як відомо, у січні американські спецслужби розсекретили і оприлюднили спільний звіт про втручання РФ у виборчу кампанію в США. Американські розвідники дійшли згоди щодо того, що російське вище керівництво, включаючи президента Путіна, особисто причетний до кампанії з незаконного впливу на хід президентських виборів в США з метою завдати шкоди шансам Гілларі Клінтон на обрання президентом.

Колишній державний секретар США Гілларі Клінтон 2 травня звинуватила у своїй поразці на президентських виборах Росію і директора ФБР Джеймса Комі, зазначаючи, що їхнє втручання «відлякало» виборців.

Нагадаємо, кілька днів тому президент США Дональд Трамп звинуватив свою колишню суперницю по президентських перегонах Гілларі Клінтон і її прихильників у зв'язках із Росією. Також він вважає «фальшивою» інформацію про втручання Росії у вибори президента США.