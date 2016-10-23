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    У Білорусі два Леніни «замироточили» червоною фарбою

    • Сьогодні, 08:36
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    Пам&rsquo;ятник Леніну в Могильові
    Фото: eizvestia.com
    Пам’ятник Леніну в Могильові

    На місці подій працювали правоохоронці, після одного з випадків відбувся навіть поквартирний обхід

    Вранці 22 квітня невідомі облили червоною фарбою пам’ятник Леніну в Могильові (Білорусь), встановлений біля ДК ім. Кірова на вулиці Автозаводській.

    «В ніч з 21 на 22 квітня хтось облив червоною фарбою Леніна біля ДК на заводі Кірова і зробив напис «Вбивця мільйонів людей», – написав учасник інтернет-спільноти «Могильов real» Микита Романовський.

    Ймовірно, акція була приурочена до дня народження Леніна. Комунальники зреагували оперативно, і буквально відразу часу пам’ятник було приведено до первозданного вигляду.

    На місці події працювала слідчо-оперативна група, співробітники правоохоронних органів опитували місцевих жителів, проводячи поквартирний обхід.

    Крім того, 21 квітня, в Бресті, невідомі облили червоною фарбою пам’ятник Леніну. На місці також працювала слідчо-оперативна група.

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    Пам’ятник Леніну у Бресті, фото eizvestia.com
    Пам’ятник Леніну в Могильові, фото eizvestia.com
    У Білорусі два Леніни «замироточили» червоною фарбою

    Джерело: Экономические известия

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