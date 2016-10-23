У Білорусі два Леніни «замироточили» червоною фарбою

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Фото: eizvestia.com Пам’ятник Леніну в Могильові

На місці подій працювали правоохоронці, після одного з випадків відбувся навіть поквартирний обхід

Вранці 22 квітня невідомі облили червоною фарбою пам’ятник Леніну в Могильові (Білорусь), встановлений біля ДК ім. Кірова на вулиці Автозаводській.

«В ніч з 21 на 22 квітня хтось облив червоною фарбою Леніна біля ДК на заводі Кірова і зробив напис «Вбивця мільйонів людей», – написав учасник інтернет-спільноти «Могильов real» Микита Романовський.

Ймовірно, акція була приурочена до дня народження Леніна. Комунальники зреагували оперативно, і буквально відразу часу пам’ятник було приведено до первозданного вигляду.

На місці події працювала слідчо-оперативна група, співробітники правоохоронних органів опитували місцевих жителів, проводячи поквартирний обхід.

Крім того, 21 квітня, в Бресті, невідомі облили червоною фарбою пам’ятник Леніну. На місці також працювала слідчо-оперативна група.

Джерело: Экономические известия