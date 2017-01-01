У блоці Порошенка визнали: влада отримала «купу лайна на голову», ухваливши декларування анти корупціонерів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Олександр Сенько, Facebook Народний депутат Мустафа Найєм в кулуарах Верховної Ради

«Нам кажуть, що люди нічого не розуміють і не треба їм нічого пояснювати – щодо тарифів так було, блокади Донбасу, тепер щодо декларацій»

Народний депутат Мустафа Найєм в інтерв’ю «Главкому» прокоментував ситуацію із скандальним законом про долучення членів громадських антикорупційних організацій до е-декларування.

«Такі речі треба виходити і пояснювати, вони не робляться за годину чи дві. Якщо відкинути всі сантименти, емоції, власні вподобання і просто проаналізувати меседжі, які йдуть з Адміністрації президента до суспільства і взагалі їхній спосіб спілкування, то ми побачимо, що конструкція залишилась такою самою, як і до Майдану. Нам кажуть, що люди нічого не розуміють і не треба їм нічого пояснювати – щодо тарифів так було, блокади Донбасу, тепер щодо декларацій. Мовляв, не треба дестабілізувати країну, бо це заважає владі робити реформи. Мабуть, треба ще трошки почекати, щоб з’явились, як раніше, плакати «за стабільність», - заявив Найєм.

«Нас запевняють, що ті люди, які борються проти корупції, мають бути чесними, бо вони насправді отримують дуже багато грошей від іноземних держав. Тобто фактично кажуть, що однією з наших головних проблем є міжнародні партнери – посольства США, Норвегії, представництва ЄС і так далі», - додав Нардеп.

Він також зазначив, що «якщо відкинути прізвища, це все вже було».

«Але якщо Янукович від самого початку усвідомлював, хто його ворог, то зараз це викликає дуже емоційну реакцію – таку нелюдську злість, яку я бачу на обличчі пана Пашинського до антикорупціонерів, я востаннє бачив на Майдані з боку тих, хто стояв по той бік барикад. Антикорупціонери покажуть свої статки – це не проблема. Що далі? Влада отримала купу лайна на свою голову, підтвердила, що ставлення до людей у них таке саме, як і в попередників: ви нам заважаєте жити і керувати країною, а за фактом – красти. І ми для цього будемо використовувати проти вас усе – і законодавство, і силові структури. От до чого привів Петро Олексійович і його радники за три роки після Майдану. Причому він думає, що відповідальність лягатиме на когось іншого. Ні, це ви винні, Петре Олексійовичу, що слухаєте ці поради, що ваша фракція так проголосувала, і це вам хочеться у другий тур, а не Пашинському», - зазначив Найєм.

«Люди, які борються з корупцією, думають: Порошенко нас знищує і каже, що йому немає альтернативи, бо Юля ще гірша. Чим гірша? А чим гірший Ляшко – взагалі нова людина, молода? Чим ви (звертається до Порошенка. – «Главком») кращий за нього? Ви що, поважаєте суспільство, інститути?», - підкреслив депутат.

Він також дав свою оцінку щодо ідеї нульової декларації. Адже він вважає, що такі речі треба пояснювати.

«Я не бачу проблеми, якби Петро Олексійович вийшов і сказав: ось мої статки, я багата людина, хочете – розстрілюйте мене за це, але це мої гроші. От статки моїх друзів, яких я змусив подати декларації, і вважаю, що через рік ми маємо прийти до того, щоб усі подавали декларації про свої доходи і пояснювали їх походження. А не зі злістю розповідати, що антикорупціонери – мудаки, які отримують великі брудні гроші з-за кордону. Тобто гроші, які міжнародні партнери виділяють активістам, що потім за них звітують, – брудні, а гроші, які ті ж самі інституції виділяють на реформи – чисті. Коли ви (знову звертається до Порошенка. – «Главком») отримали гроші на реформу прокуратури, провалили її разом з вашим другом-генпрокурором, а потім ці «брудні» донори сказали вам його (йдеться про екс-генпрокурора Шокіна. – «Главком») звільнити», - розповів Найєм.

Першу частину розмови читайте тут: «Мустафа Найєм: Політтехнологи Порошенка помиляються, якщо вважають, що війна йде президенту лише на користь»