У Блоці Порошенка звинуватили німецького посла у безвідповідальності

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Світлана Заліщук

Коли представник країни-гаранта Мінських Угод робить таке припущення – це абсолютно безвідповідально та неприйнятно - Заліщук

Депутат від фракції «Блок Петра Порошенка» Світлана Заліщук зазначила на своїй сторінці у «Фейсбук», що заява німецького посла щодо виборів на Донбасі, які можуть відбутися і за присутності російських військ, підіграє окупантам.

«Заява посла Німеччини Ернста Райхеля суперечить Мінським Угодам, Резолюції ООН по Україні, численим резолюціям європейських інституцій, а також тверезій оцінці конфлікту. Коли представник країни-гаранта Мінських Угод робить таке припущення – це абсолютно безвідповідально та неприйнятно», - заявила Заліщук.

За словами Заліщук, присутність російського представника в складі Ради Безпеки ООН не дозволяє навіть проголосувати за створення трибуналу для незалежного розслідування збитого літака MH17. «Про яке голосування на Донбасі після військового вторгнення та анексії Криму та за присутності військ може йти мова? Вимагаю, щоб міністерство закордонних справ України викликало посла Німеччини для прояснення позиції уряду Німеччини», - зазначила депутат.

Нагадаємо, надзвичайний і повноважний посол Німеччини в Україні Ернст Райхель заявив, що проведення виборів на окупованій території Донбасу можливо до виведення звідти російських військових підрозділів