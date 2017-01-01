  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Болгарії визначились із складом нового коаліційного уряду

    • Сьогодні, 15:53
    • Розсилка
    <p>Колишній болгарський прем'єр-міністр і лідер правоцентристської партії <span>GERB</span>&nbsp;Бойко Борисов виступає на прес-конференції в штаб-квартирі партії в Софії, Болгарія 26 березня 2017 року</p> <p>Фото:&nbsp;<span>REUTERS/Stoyan Nenov</span><

    Колишній болгарський прем'єр-міністр і лідер правоцентристської партії GERB Бойко Борисов виступає на прес-конференції в штаб-квартирі партії в Софії, Болгарія 26 березня 2017 року

    Фото: REUTERS/Stoyan Nenov<

    Очікується, що болгарський парламент затвердить імена міністрів у ході голосування в четвер

    Новий коаліційний уряд Болгарії назвав своїх міністрів, прем'єр-міністром країни залишається Бойко Борисов.

    Про це повідомляє Reuters.

    «Центрально-права болгарська партія ГЕРБ призначила міністрів у середу в коаліційному уряді, в якості прем'єр-міністра якого повернеться Бойко Борисов», - йдеться у повідомленні.

    Партія «Громадяни за європейський розвиток Болгарії», яка перемогла на національних виборах у березні, назвала Владислава Горанова міністром фінансів.

    «Об'єднані патріоти» забезпечили собі дві посади заступників прем'єр-міністра та контроль над міністерством оборони, а також іншими міністерствами.

    Очікується, що парламент затвердить імена міністрів у ході голосування в четвер.

    Раніше повідомлялося, що партія ГЕРБ домовилася про створення правлячої коаліції з представниками «Об'єднаних патріотів». 

    Читайте також
    Кабмін міністр вибори Болгарія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ