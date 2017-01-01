У Болгарії визначились із складом нового коаліційного уряду

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Колишній болгарський прем'єр-міністр і лідер правоцентристської партії GERB Бойко Борисов виступає на прес-конференції в штаб-квартирі партії в Софії, Болгарія 26 березня 2017 року Фото: REUTERS/Stoyan Nenov<

Очікується, що болгарський парламент затвердить імена міністрів у ході голосування в четвер

Новий коаліційний уряд Болгарії назвав своїх міністрів, прем'єр-міністром країни залишається Бойко Борисов.

Про це повідомляє Reuters.

«Центрально-права болгарська партія ГЕРБ призначила міністрів у середу в коаліційному уряді, в якості прем'єр-міністра якого повернеться Бойко Борисов», - йдеться у повідомленні.

Партія «Громадяни за європейський розвиток Болгарії», яка перемогла на національних виборах у березні, назвала Владислава Горанова міністром фінансів.

«Об'єднані патріоти» забезпечили собі дві посади заступників прем'єр-міністра та контроль над міністерством оборони, а також іншими міністерствами.

Очікується, що парламент затвердить імена міністрів у ході голосування в четвер.

Раніше повідомлялося, що партія ГЕРБ домовилася про створення правлячої коаліції з представниками «Об'єднаних патріотів».