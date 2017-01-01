У Бориспільській лікарні напали на журналістів

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Напад на журналістів

Справу про напад на журналістів телеканалу ZIK внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань

На знімальну групу телеканалу ZIK напали у Бориспільській центральній районній лікарні. Команда програми медичних розслідувань «Лікарські таємниці» приїхала на вимогу породіль, які поскаржились на побори в пологовому відділенні, повідомляє прес-служба телеканалу.

За словами шеф-редактора проекту-викриття Мар’яни Гайдучик, про свій візит знімальна група попередила ще вчора, однак спершу вирішила поспілкуватись не з головним лікарем, а з жінками, які скаржились журналістам. «Та ще не встигли ZIKівці зайти у пологове відділення, як з’явився завідувач Михайло Чубай, який усіляко перешкоджав роботі журналістів, шарпав їх за одяг і побив техніку», - інформує телеканал.

Зараз знімальна група знаходиться у Бориспільському райвідділі поліції. Шеф-редактор «Лікарських таємниць» розповіла, що справу внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань.

За рік роботи та 38 програм, що вийшли в ефір, - це перший серйозний напад на знімальну групу телеканалу. До того на адресу журналістів-розслідувачів лунали лише словесні погрози.