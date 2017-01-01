  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Бориспільській лікарні напали на журналістів

    • Сьогодні, 18:01
    • Розсилка
    Напад на журналістів
    Напад на журналістів

    Справу про напад на журналістів телеканалу ZIK внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань

    На знімальну групу телеканалу ZIK напали у Бориспільській центральній районній лікарні. Команда програми медичних розслідувань «Лікарські таємниці» приїхала на вимогу породіль, які поскаржились на побори в пологовому відділенні, повідомляє прес-служба телеканалу.

    За словами шеф-редактора проекту-викриття Мар’яни Гайдучик, про свій візит знімальна група попередила ще вчора, однак спершу вирішила поспілкуватись не з головним лікарем, а з жінками, які скаржились журналістам. «Та ще не встигли ZIKівці зайти у пологове відділення, як з’явився завідувач Михайло Чубай, який усіляко перешкоджав роботі журналістів, шарпав їх за одяг і побив техніку», - інформує телеканал.

    Читайте також

    Зараз знімальна група знаходиться у Бориспільському райвідділі поліції. Шеф-редактор «Лікарських таємниць» розповіла, що справу внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань.

    За рік роботи та 38 програм, що вийшли в ефір, - це перший серйозний напад на знімальну групу телеканалу. До того на адресу журналістів-розслідувачів лунали лише словесні погрози.

    Читайте також
    журналіст телебачення напад
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ