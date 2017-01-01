У «Борисполі» пасажир вчинив бійку з прикордонниками

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Громадянин, який вчинив бійку в «Борисполі»

Громадян прибув рейсом «Стамбул-Київ» і відмовився надати паспорт для проходження контролю

У середу, 1 лютого, ввечері прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» затримали громадянина, який вчинив бійку під час проходження паспортного контролю в міжнародному аеропорту «Бориспіль». Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

«Зазначений громадян прибув рейсом «Стамбул-Київ». Під час заходів прикордонного контролю представив для перевірки документів посвідку на постійне проживання в Туреччині. А паспорт, який надає право на перетин державного кордону, чоловік надати відмовився. Однак зазначив, що є громадянином Туреччини і буде спілкуватися тільки в присутності Посла Туреччини в Україні. В ході подальшої перевірки було встановлено, що він є громадянином України», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, перебуваючи в зоні прикордонного контролю, громадянин вів себе неадекватно та агресивно, чим порушував громадський порядок. «Під час спілкування зі співробітниками Держприкордонслужби наніс тілесні ушкодження старшому зміни прикордонних нарядів. Прикордонники на можливу провокацію не піддалися і в рамках наданих повноважень порушника затримали та передали співробітникам Національної поліції», - інформують в ДПСУ.

Після складання відповідних матеріалів справу внесено до ЄРДР про виявлення ознак кримінального правопорушення за частиною 2 статті 345 КК України (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу, що карається обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк).