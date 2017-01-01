Через негоду у «Борисполі» скасували низку рейсів

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Фото: Захист Нації Аеропорт «Бориспіль»

Через негоду не приймають літаки з Дніпра і Харкова

В аеропорту «Бориспіль» через негоду скасовано приліт ранкових рейсів з Харкова і Дніпра. Про це повідомляє прес-служба Міжнародного аеропорту у Facebook.

«Шановні пасажири, у зв’язку з негодою в регіонах України скасовано приліт ранкових рейсів авіакомпанії МАУ з Харкова та Дніпра. За тих же обставин затримується відліт рейсу Z6 1 «Дніпроавіа» до Дніпра – час відправлення змінено з 9:40 на 10:30», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв «Главком», через раптове похолодання та снігопади знеструмлено 152 населених пункти у шести областях України.

Раніше синоптики прогнозували мокрий сніг на сході, півдні та в центральних областях України.

Очікується, що циклон піде з України вже під кінець доби.