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    Через негоду у «Борисполі» скасували низку рейсів

    • Сьогодні, 10:51
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    Аеропорт&nbsp;&laquo;Бориспіль&raquo;
    Фото: Захист Нації
    Аеропорт «Бориспіль»

    Через негоду не приймають літаки з Дніпра і Харкова

    В аеропорту «Бориспіль» через негоду скасовано приліт ранкових рейсів з Харкова і Дніпра. Про це повідомляє прес-служба Міжнародного аеропорту у Facebook.

    «Шановні пасажири, у зв’язку з негодою в регіонах України скасовано приліт ранкових рейсів авіакомпанії МАУ з Харкова та Дніпра. За тих же обставин затримується відліт рейсу Z6 1 «Дніпроавіа» до Дніпра – час відправлення змінено з 9:40 на 10:30», – йдеться в повідомленні.

    Як повідомляв «Главком», через раптове похолодання та снігопади знеструмлено 152 населених пункти у шести областях України. 

    Раніше синоптики прогнозували мокрий сніг на сході, півдні та в центральних областях України.

    Очікується, що циклон піде з України вже під кінець доби.

    Харків Бориспіль аеропорт
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