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    У «Борисполі» сказали, коли підпишуть договір з лоукостером Ryanair

    • Сьогодні, 15:24
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    Лоукостер Ryanair 

    Має бути прийнятий наказ Міністерства інфраструктури України про зниження базового пасажирського збору в аеропорту «Бориспіль» до $13

    На початку липня поточного року має бути прийнятий наказ Міністерства інфраструктури України про зниження базового пасажирського збору в аеропорту «Бориспіль» до $13, після чого аеропорт підпише договір про співпрацю з лоукостером Ryanair.

    Про це сказав генеральний директор МА «Бориспіль» Павло Рябикін під час брифінгу сьогодні, 11 травня.

    «У новому проекті наказу базовий пасажирський збір для аеропорту «Бориспіль» знижується з 17 до 13 доларів. Зараз йде регуляторна процедура, і ми сподіваємося, що на початку липня цей наказ буде підписаний», - заявив Рябикін.

    За його словами, підписання договору з Ryanair відбудеться фактично відразу після прийняття наказу.

    Як повідомлялося, міжнародний аеропорт «Бориспіль» (Київ), найбільший аеропорт України, продовжує комерційні переговори з найбільшим європейським лоукостером – ірландською авіакомпанією Ryanair, але наразі не може погодитись на запропоновані авіаперевізником умови.

    Пізніше міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив, що ірландський лоукостер Ryanair буде літати з київського аеропорту Бориспіль, а також зі Львова. За його словами, проблеми, які виникали з виходом Ryanair на український ринок, були пов'язані із внутрішнім спротивом в Україні.

    Ірландський лоукост Ryanair відкриває рейси з України. Авіакомпанія оголосила про свої перші рейси з Києва до Лондона, Манчестера, Ейндховена і Стокгольма. Крім того, Ryanair у жовтні відкриє польоти зі Львова до Кракова, Будапешта, Берліна, Вроцлава, Меммінгена, Ейндховена і Лондона. 

    Квитки на рейси в жовтні і листопаді українці зможуть купити за акційною ціною 19,99 евро (акція стартує 16 березня).

    Ryanair є найбільшим європейським лоукостером і пропонує найнижчі ціни на багатьох маршрутах. В акційні дні вартість квитків на деяких маршрутах може становити від 2–5 євро.

    Також лоукост Wizz Air відкриває нові рейси з Києва.

    Також турецький лоукост Pegasus запустив рейс Київ – Анкара.

    Міністр інфраструктури України Володимир Омелян також заявив, що у 2017 році на український ринок зайдуть європейські лоукости.

    Джерело: Укрінформ

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