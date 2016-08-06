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    У Борисполі затримали поляка і росіянина, яких розшукував Інтерпол

    • Сьогодні, 12:05
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    Щоб уникнути відповідальності, громадянин РФ використовував декілька різних прізвищ та установчих даних

    Співробітники Держприкордонслужби минулої доби затримали двох іноземців та автомобіль, які знаходилися у міжнародному розшуку, повідомляє прес-служба відомства.

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    Так, прикордонники окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» в аеропорту «Бориспіль» виявили громадян Польщі та Росії, яких розшукував Інтерпол. Обоє чоловіків прямували в Україну. Як з’ясувалось, правоохоронні органи Німеччини розшукували поляка за крадіжку, а росіянина за шахрайство і підробку документів. При цьому, аби уникнути відповідальності, громадянин РФ використовував декілька різних прізвищ та установчих даних.

    Крім того, в пункті пропуску «Устилуг» прикордонники Львівського загону затримали автомобіль «Опель» польської реєстрації, за кермом якого був наш співвітчизник. В ході перевірки встановлено, що автівку, якою він їхав, викрали на території України в січні цього року.

    В усіх випадках проінформовано чергового Укрбюро Інтерполу міста  Київ, громадян та транспортний засіб передали співробітникам Національної поліції.

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