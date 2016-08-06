У Борисполі затримали поляка і росіянина, яких розшукував Інтерпол

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Щоб уникнути відповідальності, громадянин РФ використовував декілька різних прізвищ та установчих даних

Співробітники Держприкордонслужби минулої доби затримали двох іноземців та автомобіль, які знаходилися у міжнародному розшуку, повідомляє прес-служба відомства.

Так, прикордонники окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» в аеропорту «Бориспіль» виявили громадян Польщі та Росії, яких розшукував Інтерпол. Обоє чоловіків прямували в Україну. Як з’ясувалось, правоохоронні органи Німеччини розшукували поляка за крадіжку, а росіянина за шахрайство і підробку документів. При цьому, аби уникнути відповідальності, громадянин РФ використовував декілька різних прізвищ та установчих даних.

Крім того, в пункті пропуску «Устилуг» прикордонники Львівського загону затримали автомобіль «Опель» польської реєстрації, за кермом якого був наш співвітчизник. В ході перевірки встановлено, що автівку, якою він їхав, викрали на території України в січні цього року.

В усіх випадках проінформовано чергового Укрбюро Інтерполу міста Київ, громадян та транспортний засіб передали співробітникам Національної поліції.