У «Борисполі» затримали росіянина, якого розшукує Інтерпол
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Він перебуває у міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції до Російської Федерації
В аеропорту «Бориспіль» прикордонники затримали громадянина Російської Федерації. Під час прикордонного контролю на нього спрацювала база даних Інтерполу, повідомляє Державна прикордонна служба.
Як сказано в повідомленні, 40-річний росіянин прилетів авіарейсом Стамбул – Київ. Його розшукували правоохоронні органи Російської Федерації з 2016 року. Громадянин Росії перебуває у міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції до Російської Федерації для притягнення до кримінальної відповідальності за скоєння злочину, передбаченого ч. 3, 4 ст. 159 КК РФ (шахрайство).
Затриманого шахрая передали взаємодіючим підрозділам.