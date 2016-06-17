У «Борисполі» затримали росіянина, якого розшукує Інтерпол

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Він перебуває у міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції до Російської Федерації

В аеропорту «Бориспіль» прикордонники затримали громадянина Російської Федерації. Під час прикордонного контролю на нього спрацювала база даних Інтерполу, повідомляє Державна прикордонна служба.

Як сказано в повідомленні, 40-річний росіянин прилетів авіарейсом Стамбул – Київ. Його розшукували правоохоронні органи Російської Федерації з 2016 року. Громадянин Росії перебуває у міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції до Російської Федерації для притягнення до кримінальної відповідальності за скоєння злочину, передбаченого ч. 3, 4 ст. 159 КК РФ (шахрайство).

Затриманого шахрая передали взаємодіючим підрозділам.