У Боснії з’явиться статуя Меланії Трамп

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Меланія Трамп

Статую було виконано з гіпсу, гарантія на який 50 років. Статуя буде у натуральну величину

У місті Баня-Лука у північній Боснії може з’явитися пам’ятник першій леді США Меланії Трамп. Про це повідомляє Sarajevo Times.

З ініціативою встановити статую у натуральну величину виступив депутат місцевого парламенту Маріко Уміцевіч. Він повідомив, що незабаром статую буде встановлено перед взуттєвої фабрики «Бема», де він є технічним директором.

Видання повідомляє, що депутат вже визначився у що буде вдягнута «кам’яна Меланія». Статую було виконано з гіпсу, гарантія на який 50 років.

Планується що статуя у боснійському місті з’явиться до кінця червня цього року.

Нагадаємо, у Венесуелі протестувальники підпалили та звалили статую колишнього президента Уго Чавеса. Це трапилася в районі Вілья-дель-Росаріо в штаті Сулія на північному заході країни.

Джерело: УНН