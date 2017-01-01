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    У Боснії з’явиться статуя Меланії Трамп

    • Сьогодні, 16:59
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    Меланія Трамп
    Меланія Трамп

    Статую було виконано з гіпсу, гарантія на який 50 років. Статуя буде у натуральну величину

    У місті Баня-Лука у північній Боснії може з’явитися пам’ятник першій леді США Меланії Трамп. Про це повідомляє Sarajevo Times.

    З ініціативою встановити статую у натуральну величину виступив депутат місцевого парламенту Маріко Уміцевіч. Він повідомив, що незабаром статую буде встановлено перед взуттєвої фабрики «Бема», де він є технічним директором.

    Видання повідомляє, що депутат вже визначився у що буде вдягнута «кам’яна Меланія». Статую було виконано з гіпсу, гарантія на який 50 років.

    Планується що статуя у боснійському місті з’явиться до кінця червня цього року.

    Нагадаємо, у Венесуелі протестувальники підпалили та звалили статую колишнього президента Уго Чавеса. Це трапилася в районі Вілья-дель-Росаріо в штаті Сулія на північному заході країни.

    Джерело: УНН

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