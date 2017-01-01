  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У бойовиків ІДІЛ знайшли зброю з російськими комплектуючими

    • Сьогодні, 02:22
    • Розсилка
    Бойовики ІДІЛ
    Бойовики ІДІЛ

    Під час аналізу зброї терористів було виявлено приціли нічного бачення з російською електронікою

    Військові фахівці в Сирії досліджували зброю знищених терористів і з'ясували, що снайпери терористичних угруповань «Ісламська держава» і «Джебхат ан-Нусра» використовують приціли нічного бачення з електронікою, виробленою на підприємствах РФ.

    Про це повідомляє російське видання «Комерсант» з посиланням на джерело в середовищі військових фахівців і співробітників спецслужб, які вивчають озброєння бойовиків.

    За словами джерел, були знайдені так звані електронно-оптичні перетворювачі (ЕОП), вироблені на російських підприємствах.

    За фактом таких знахідок в Сирії кримінальна справа не порушувалася, але ведуться оперативні заходи в рамках дослідчої перевірки.

    Також джерела розповіли, що терористи використовують найрізноманітніші снайперські гвинтівки, серед них і зброя, що складається на озброєнні армій країн НАТО — це, зокрема, американська Remington MSR і австрійська Steyr Mannlicher SSG 08.

    Читайте також
    Росія ІДІЛ Сирія зброя Ісламська держава
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ