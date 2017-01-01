У бойовиків паніка: їм розповідають про «можливий ракетний удар ЗСУ»
- Сьогодні, 09:50
-
Розсилка
Командування військ бойовиків поширює якісь «розвіддані» про переміщення до зони АТО українським військовим командуванням одразу кількох ПУ ТРК «Точка-У»
Російське командування «армії» самопроголошеної «ДНР» поширило серед командного складу формувань бойовиків якісь «розвідувальні дані» про «можливий ракетний удар ЗСУ». Про це повідомляє група «Інформаційний спротив».
«Командування «1-го АК ДНР» поширило серед командного складу низки «бригад» і «окремих полків/батальйонів» якісь «розвідувальні дані» про «можливий ракетний удар ЗСУ». Нібито «розвідувальні органи» окупантів встановили факт переміщення до зони АТО українським військовим командуванням одразу кількох ПУ ТРК «Точка-У», – йдеться у повідомленні.
За даними ІС, це повідомлення викликало паніку в середовищі бойовиків.