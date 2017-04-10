У БПП хочуть створити нове міністерство: Гройсман проти
- Вчора, 22:54
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Гройсман заявив, що не варто плодити нові міністерства
На засіданні фракції БПП у понеділок ввечері запропонували створити міністерство з питань ветеранів. Про це повідомляє кореспондент «Главкому».
Це питання підіймав депутат від БПП Олександр Третьяков, який вже контролює міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, яке очолює його ставленик Вадим Черниш.
«Він мотивував, що є 700 тисяч ветеранів - і АТО, і афганців, але ними ніхто не займається», - зазначив один з нардепів, повідомляє «Українська правда».
У свою чергу, проти виступив прем'єр Володимир Гройсман, який був на засіданні.
«Гройсман сказав, що не варто плодити нові міністерства»,- переказують члени фракції.
За словами депутатів, Третякова підтримала депутат Ольга Богомолець.
Раніше повідомлялося, шо президент Петро Порошенко обговорив з депутатами фракції БПП зміни до закону, які зобов'язують антикорупційні громадські організації подавати електронні декларації.