  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У БПП хочуть створити нове міністерство: Гройсман проти

    • Вчора, 22:54
    • Розсилка
    Фракція БПП у Верховній Раді
    Фракція БПП у Верховній Раді

    Гройсман заявив, що не варто плодити нові міністерства

    На засіданні фракції БПП у понеділок ввечері запропонували створити міністерство з питань ветеранів. Про це повідомляє кореспондент «Главкому».

    Це питання підіймав депутат від БПП Олександр Третьяков, який вже контролює міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, яке очолює його ставленик Вадим Черниш.

    «Він мотивував, що є 700 тисяч ветеранів - і АТО, і афганців, але ними ніхто не займається», - зазначив один з нардепів, повідомляє «Українська правда».

    У свою чергу, проти виступив прем'єр Володимир Гройсман, який був на засіданні.

    «Гройсман сказав, що не варто плодити нові міністерства»,- переказують члени фракції.

    За словами депутатів, Третякова підтримала депутат Ольга Богомолець.

    Раніше повідомлялося, шо президент Петро Порошенко обговорив з депутатами фракції БПП зміни до закону, які зобов'язують антикорупційні громадські організації подавати електронні декларації.

    Читайте також
    Петро Порошенко Володимир Гройсман БПП Адміністрація Президента політика Українська правда
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ