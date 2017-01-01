У БПП назвали ім’я одного з кандидатів на місце Гонтаревої

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Богдан Данилишин, екс-міністр економіки, голова ради НБУ

Петро Порошенко уже розпочав консультації щодо кандидатів на посаду голови Національного банку

Президент України Петро Порошенко уже розпочав консультації щодо кандидатів на посаду голови Національного банку. Зокрема серед кандидатів фігурує колишній міністр економіки Богдан Данилишин. Про це журналістам у парламенті повідомив народний депутат України Борислав Розенблат.

«Президент вчора сказав, що буде радитись із депутатами і це його пріоритет. Нам дуже приємно, що він буде долучати нас до розмови, але я вважаю, це буде його особисте бачення, тому що він за це відповідає. Я знаю з кандидатів лише Богдана Данилишина, людину дуже фахову, і я підтримав би його», — сказав народний депутат.

Він не уточнив, скільки кандидатів зараз розглядаються на посаду голови НБУ, але зазначив, що президент уже почав консультації.

«Те, що пані Гонтарева буде замінена, це вже без сумніву, але на кого, це вже питання до президента», — сказав парламентар.

Як повідомлялося, 10 квітня Валерія Гонтарева оголосила про те, що йде у відставку. Останній день її роботи – 10 травня. Інших змін у складі правління найближчим часом не відбудеться, додала вона.

Гонтарева також назвала олігархів, які заборгували Національному банку мільярди гривень.

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Джерело: УНН