У БПП назвали кількість автомобілів з іноземною реєстрацією в Україні
- Сьогодні, 04:36
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У ВР зареєстровано 22 законопроекти щодо врегулювання використання авто з іноземною реєстрацієюАктивісти стверджують, що в Україні понад мільйон автівок з іноземною реєстрацією, за інформацією митниці – близько 50 тис. Про це в ефірі «5 каналу» в програмі «Інформаційний день» заявила народний депутат від «Блоку Петра Порошенка», голова Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна.
«Проблема вже є надактуальною. У нас зараз в парламенті зареєстровано 22 законопроекти, пов'язані саме з врегулюванням цієї проблеми ... тому я вважаю, що до розгляду цієї проблеми зараз має долучитися уряд, оскільки ми маємо залучити митну службу, органи внутрішніх справ обов'язково і розв'язувати її тільки комплексно», – зазначила вона.
Южаніна зауважила: «Таких автомобілів кожного дня збільшується. Активісти стверджують, що таких автомобілів більше мільйона, митна служба говорить, що їх десь біля 50 тисяч».