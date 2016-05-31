У БПП не підтримують заборону подвійного громадянства для всіх українців

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Вадатурський вважає, що для держслужбовців та політичних діячів потрібно заборонити мати подвійне громадянство

Правила подвійного громадянства треба розділити окремо для політиків і держслужбовців, та окремо – для решти українців.

Таку думку висловив народний депутат України від фракції «БПП» Андрій Вадатурський у прямому ефірі програми «Перші про головне. Коментарі» на телеканалі ZIK.

Нещодавно Президент України Петро Порошенко запропонував законопроект щодо змін до Закону України «Про громадянство». Зокрема, це ті зміни, які забороняють мати подвійне громадянство в Україні.

«Зрозуміло, що питання подвійного громадянства стало нагальним через справу відстороненого голови ДФС Романа Насірова. Під час розслідування діяльності держслужбовця з’ясувалося, що він має паспорти Великобританії та Угорщини. Особисто я вважаю, що для держслужбовців та політичних діячів потрібно заборонити мати подвійне громадянство. Адже, якщо особу наймає держава, то вона має працювати виключно в інтересах цієї держави. Якщо ж розглядати політичну публічну діяльність, то тут заборону можна аргументувати тим, що українське законодавство забороняє фінансування партій чи окремих політиків іноземцями», – говорить Андрій Вадатурський.

Нардеп додає, що відслідкувати наявність подвійного громадянства у таких осіб дуже просто.

«Можна просто проаналізувати е-декларації. Якщо є гроші та нерухомість за кордоном, то таким чином можна припустити, хто із політиків або держслужбовців може мати паспорт громадянина іншої країни. Також це можна відслідкувати завдяки перетину кордону конкретної підозрюваної особи», – пояснює нардеп.

За неофіційною статистикою, в Україні 5-10% громадян мають закордонний паспорт, зокрема, це люди у Закарпатській, Донецька та Одеській областях. Серед них більшість заробітчан, які багато часу працюють за кордоном, відтак і отримали паспорт іншої держави.

«Якщо людина живе поряд з кордоном, або ж багато подорожує, чи може вона мати ще якийсь паспорт виключно для зручності? Мабуть, все ж може. Тому, я хотів би розділити подвійне громадянство для політиків, держслужбовців, і, наприклад, для бізнесу та простих заробітчан. Відтак, окрім обмежень та покарань, потрібно думати і про те, як запропонувати певним регіонам України альтернативу, та створювати такі умови, щоб люди не хотіли виїздити за кордон», – наголосив Андрій Вадатурський.