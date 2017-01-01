У БПП підтвердили позбавлення нардепа Артеменка українського громадянства

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Андрія Артеменко

«Це питання стоїть дуже гостро», вважає нардеп Гончаренко

Президент України Петро Порошенко підписав указ про позбавлення нардепа Андрія Артеменка громадянства України.

Дану інформацію підтвердив нардеп від БПП Олексій Гончаренко в ефірі «112 Україна».

«Наскільки мені відомо, такий указ дійсно підписаний, він повністю відповідає Конституції. Коли депутат є носієм паспорта іншої країни, то це прямий абсурд і загроза нацбезпеці. Це питання стоїть дуже гостро, тому президент визначився щодо Артеменка», - заявив Гончаренко.

Гончаренко зазначив, що на даний момент Артеменко не є народним депутатом, оскільки він втратив цей статус разом з громадянством.

«Згідно Конституції підставою для припинення повноважень народного депутата є його смерть або припинення громадянства України», - пояснив Гончаренко.

Нагадаємо, 4 травня народний депутат Дмитро Лінько оприлюднив фото указу президента про позбавлення громадянства не лише народного депутата Андрія Артеменка, а й депутата Одеської міської ради Олександра Боровика.

Нагадаємо, раніше голова фракції Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що президент Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України народного депутата Андрія Артеменка.

Артеменко назвав необґрунтованим можливе позбавлення його громадянства України і буде його оскаржувати у разі підтвердження інформації.

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