У БПП пояснили, чим їх здивував Лещенко

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Сергій Лещенко в Раді

Лещенко намагався створити образ людини, яка живе нижче середнього рівня

Депутата від БПП Олександра Грановського дивує позиція колеги по фракції Сергія Лещенка в питанні з його квартирою. Про це нардеп Грановський сказав в інтерв’ю «Главкому».

«Щодо Лещенка, то я завжди коректно та спокійно коментував усе, що пов’язано із Сергієм. Що мене по-людськи дивує в питанні з його квартирою? Я розумію, що у нього могли бути джерела походження коштів і він як талановитий журналіст, що користується попитом, міг їх заробити. Я не хочу сказати, що він зробив це некрасиво або злочинним шляхом. Але він, фактично звинувачуючи інших, сам мав відповідати критеріям, які ж і задає для інших. Лукавство позиції в тому, що Сергій всіляко намагався показати будь-якими методами, що він скоріш бідна людина», - зазначив нардеп.

За його словами, Лещенко намагався створити образ людини, яка живе нижче середнього рівня. «Він намагався сформувати таку думку про себе, і, наприклад, колеги по фракції так його бачать», - сказав Грановський.

На його думку, безглуздо було вводити в оману тих людей, які Лещенку вірили і поважали його думку.

При цьому Грановський виступає проти виключення Лещенка з фракції БПП. «Не думаю, що це політкоректно і щось додасть фракції. Сергій – досвідчений політик, об’єктивно має повагу в суспільстві. Я вже неодноразово казав, що якби на фракції порушувалося питання його політичної позиції я, мабуть, голосував би «за» його виключення, але якщо з квартирного питання, то, звісно, ні», - сказав нардеп.

Нагадаємо, що у вересні Національне антикорупційне бюро України не знайшло ознак кримінального правопорушення у придбанні квартири Сергієм Лещенком.

«Питання може викликати законність отриманих для придбання житла коштів Сергія Лещенка», – зазначало НАБУ та водночас уточнювало: перевірка інформації про доходи Лещенка з 1998 року показала, що народний депутат міг накопичити достатньо коштів для придбання житла.

Директор НАБУ Артем Ситник тоді розкрив деякі деталі: «Джерелами походження коштів у сумі 7 млн 550 тис. грн були: 3 млн 770 тис. грн – позика від Олени Притули, $77 тис., що еквівалентно 1 мільйону 998 тис. – знято з депозитів на ім'я матері Лещенка Тетяни Яківни, 150 тис. – від цивільної дружини Топольської і решта – 1 млн 780 тис. грн є особистими заощадженнями Лещенка», – уточнив керівник правоохоронного органа.