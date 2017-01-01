У БПП пояснили, чому «сірий кардинал» Порошенка не коментує отруєння

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Народний депутат Ігор Кононенко не знає, хто намагався його отруїти

Грановський наголосив, що Кононенко не знає, хто намагався його отруїти

Наприкінці 2016 року в Ігоря Кононенка почалися проблеми зі здоров'ям через отруєння ртуттю. Втім, «сірий кардинал» президента Петра Порошенка утримався від коментарів щодо цієї ситуації, щоб не допустити спекуляцій.

Про це друг Ігоря Кононенка і його колега у Верховній Раді Олександр Грановський розповів у ефірі програми «Лівий берег» на 24 Каналі.

Зі слів Грановського, Кононенко «дуже пошкодував», що інформація про стан його здоров'я просочилася у ЗМІ.

Також нардеп наголосив, що Кононенко не знає, хто намагався його отруїти.

Заперечив Грановський і версію про те, що насправді отрута була призначена Петру Порошенку.

Нагадаємо, про отруєння Кононенка стало відомо в січні, хоча саме отруєння начебто сталося у кінці 2016 року.

Народний депутат Ігор Кононенко 1 лютого вперше з'явився на публіці після повідомлення про його отруєння ртуттю. Журналісти одразу звернули увагу, що Кононенко виглядає втомлено і дуже схуд.