У БПП пояснили, чому «сірий кардинал» Порошенка не коментує отруєння
- Сьогодні, 07:54
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Грановський наголосив, що Кононенко не знає, хто намагався його отруїти
Наприкінці 2016 року в Ігоря Кононенка почалися проблеми зі здоров'ям через отруєння ртуттю. Втім, «сірий кардинал» президента Петра Порошенка утримався від коментарів щодо цієї ситуації, щоб не допустити спекуляцій.
Про це друг Ігоря Кононенка і його колега у Верховній Раді Олександр Грановський розповів у ефірі програми «Лівий берег» на 24 Каналі.
Зі слів Грановського, Кононенко «дуже пошкодував», що інформація про стан його здоров'я просочилася у ЗМІ.
Також нардеп наголосив, що Кононенко не знає, хто намагався його отруїти.
Заперечив Грановський і версію про те, що насправді отрута була призначена Петру Порошенку.
Нагадаємо, про отруєння Кононенка стало відомо в січні, хоча саме отруєння начебто сталося у кінці 2016 року.
Народний депутат Ігор Кононенко 1 лютого вперше з'явився на публіці після повідомлення про його отруєння ртуттю. Журналісти одразу звернули увагу, що Кононенко виглядає втомлено і дуже схуд.