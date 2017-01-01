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    У БПП пояснили, чому «сірий кардинал» Порошенка не коментує отруєння

    • Сьогодні, 07:54
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    Народний депутат Ігор Кононенко не знає, хто намагався його отруїти
    Народний депутат Ігор Кононенко не знає, хто намагався його отруїти

    Грановський наголосив, що Кононенко не знає, хто намагався його отруїти

    Наприкінці 2016 року в Ігоря Кононенка почалися проблеми зі здоров'ям через отруєння ртуттю. Втім, «сірий кардинал» президента Петра Порошенка утримався від коментарів щодо цієї ситуації, щоб не допустити спекуляцій.

    Про це друг Ігоря Кононенка і його колега у Верховній Раді Олександр Грановський розповів у ефірі програми «Лівий берег» на 24 Каналі.

    Зі слів Грановського, Кононенко «дуже пошкодував», що інформація про стан його здоров'я просочилася у ЗМІ.

    Також нардеп наголосив, що Кононенко не знає, хто намагався його отруїти.

    Заперечив Грановський і версію про те, що насправді отрута була призначена Петру Порошенку.

    Нагадаємо, про отруєння Кононенка стало відомо в січні, хоча саме отруєння начебто сталося у кінці 2016 року.

    Народний депутат Ігор Кононенко 1 лютого вперше з'явився на публіці після повідомлення про його отруєння ртуттю. Журналісти одразу звернули увагу, що Кононенко виглядає втомлено і дуже схуд.

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