У БПП прокоментували чутки щодо переходу телеканалу NewsOne під вплив Банкової



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Станіслав Груздєв, "Главком"

Народний депутат Шверк сумнівається, що інформаційний канал змінить власника

«Якщо вважати, що президентське оточення з появою нового генпродюсера якимось чином впливає на процеси на NewsOne, то покажіть мені це в ефірі», - так прокоментував в інтерв’ю «Главкому» чутки щодо купівлі телеканалу покупцем, наближеним до Банкової, народний депутат з БПП Григорій Шверк.

Попри це, народний обранець не виключив, що у телеканалу може змінитися власник, однак назвав цю ймовірність мінімальною. «Відмінна від нуля ймовірність існує у будь-чого в цьому житті. Але точно так можна казати, що туди зайшло не президентське оточення, а Юлія Володимирівна (Тимошенко) чи ще хтось. У міжнародного інвестора я не дуже вірю, бо не розумію, що саме NewsOne збирається продавати», - зазначив політик.

На якого думку, якби потужний інвестор справді цікавився би телеканалом, навряд чи ми про такий намір дізналися вже до моменту підписання угоди.

«У NewsOne, за моїми оцінками, менеджмент був доволі якісним – не маючи цифрових ліцензій, вони реально досягли серйозних рейтингів і дихали в потилицю «112-му». Якби NewsOne купував серйозний інвестор із грошима, то я б на його місці мінімум не відпустив би менеджмент, який з нуля підняв канал, допоки б із ним не зустрівся і не з’ясував ситуацію», - висловив думку пан Шверк.

Детальніше читайте: Григорій Шверк: Пул потенційних покупців телеканалів обмежений – Порошенко, Тимошенко, Медведчук…