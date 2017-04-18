У БПП розповіли, коли в Україні можуть підвищити пенсійний вік

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Народний депутат Ірина Луценко

Нардеп Ірина Луценко стверджує, що наразі не йдеться про підвищення пенсійного віку

В Україні про підвищення пенсійного віку можна буде говорити через 5-10 років, вважає представник президента у Верховній Раді, нардеп Ірина Луценко. Про це вона заявила у ефірі телеканалу «112 Україна».

Нардеп прокоментувала заяву голови місії МВФ в Україні Рон ван Родена щодо пенсійної реформи і подальшу реакцію на неї з боку віце-прем'єра Павла Розенка.

«Я не думаю, що це (заява Розенка, - ред.) тягне за собою кадрові зміни. Це говорить тільки про прагматичний підхід МВФ. Це говорить про те, що ті зауваження, які робилося, ще раз було озвучено. Це підтверджується словами представника місії МВФ в Україні, що не йдеться про підвищення пенсійного віку», - зазначила нардеп.

Луценко додала, що сьогодні про підвищення віку для виходу на пенсію не йдеться.

«Це може відбутися через п’ять, сім, 10 років. Ми не говоримо про сьогоднішній час. Я думаю, що Павлу Розенку не терпиться розпочати діалог щодо пенсійної реформи вже зараз. Тому що він був міністром соціальної політики і також приклався до цієї реформи. Тому я думаю, що це лише емоції, а не провісник будь-яких кадрових змін або ротацій. Я думаю, що нам треба політично зупинитися і слухати фахівців та експертів», - резюмувала нардеп.

Як повідомляв «Главком», у ЗМІ набув розголосу скандал щодо заяви віце-прем'єр-міністра Павла Розенка стосовно глави місії Міжнародного валютного фонду в Україні Рона ван Родена.

Зокрема Розенко назвав свого колегу «жахливим непрофесіоналом».

Нагадаємо, у статті ван Роден заявив, що «введення так званої накопичувальної пенсійної системи (другий рівень) на додаток до чинної системи, на чому дехто наполягає, не матиме особливого сенсу без попереднього виправлення вад чинної системи».