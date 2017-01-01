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    У БПП розповіли, як майбутня реформа вплине на розмір пенсій

    • Вчора, 23:57
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    В&nbsp;Україні з 12 мільйонів пенсіонерів&nbsp;<a href="/news/v-ukrajini-23-milyona-pracyuyuchih-pensioneriv-406932.html" target="_blank">продовжують працювати</a>&nbsp;близько 2,3 млн осіб
    В Україні з 12 мільйонів пенсіонерів продовжують працювати близько 2,3 млн осіб

    З 12 мільйонів пенсіонерів, 5,6 мільйонам буде перарахунок в сторону збільшення

    Після пенсійної реформи 5,6 мільйонів пенсіонерів можуть отримати збільшення виплат через відповідний перерахунок.

    Про це сказала журналістам представник Президента України у Верховній Раді нардеп Ірина Луценко, вийшовши із засідання фракції БПП.

    «Ми говорили про пенсійну реформу... Мова йшла про те, що пенсійний вік підніматися не буде, але буде запропоновано покращення і осучаснення пенсій. Одним це буде перераховано від тисячі і вище, іншим сотні. Тобто буде дуже серйозне перерахування. З 11 мільйонів пенсіонерів, 5,6 мільйонам буде перарахунок в сторону збільшення», – сказала вона.

    Нардеп також повідомила, що Прем’єр-міністр Володимир Гройсман запропонував провести окреме засідання фракції із запрошенням міністра соцполітики Андрія Реви для того, щоб він детально презентував цю реформу. 

    Як повідомлялось, в Україні з 12 мільйонів пенсіонерів продовжують працювати близько 2,3 млн осіб.

    Також читайте матеріал «Главкома» «Країна літніх людей. Українська пенсія в питаннях і відповідях»

    Джерело: Укрінформ

    Володимир Гройсман БПП мова
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