У БПП розповіли, як майбутня реформа вплине на розмір пенсій

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В Україні з 12 мільйонів пенсіонерів продовжують працювати близько 2,3 млн осіб

З 12 мільйонів пенсіонерів, 5,6 мільйонам буде перарахунок в сторону збільшення

Після пенсійної реформи 5,6 мільйонів пенсіонерів можуть отримати збільшення виплат через відповідний перерахунок.

Про це сказала журналістам представник Президента України у Верховній Раді нардеп Ірина Луценко, вийшовши із засідання фракції БПП.

«Ми говорили про пенсійну реформу... Мова йшла про те, що пенсійний вік підніматися не буде, але буде запропоновано покращення і осучаснення пенсій. Одним це буде перераховано від тисячі і вище, іншим сотні. Тобто буде дуже серйозне перерахування. З 11 мільйонів пенсіонерів, 5,6 мільйонам буде перарахунок в сторону збільшення», – сказала вона.

Нардеп також повідомила, що Прем’єр-міністр Володимир Гройсман запропонував провести окреме засідання фракції із запрошенням міністра соцполітики Андрія Реви для того, щоб він детально презентував цю реформу.

Як повідомлялось, в Україні з 12 мільйонів пенсіонерів продовжують працювати близько 2,3 млн осіб.

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Джерело: Укрінформ