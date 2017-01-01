У БПП сказали, коли обговорять кандидатуру нового глави фракції

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Ірина Фріз

Ігор Гринів склав повноваження голови фракції БПП

Обговорення питання щодо кандидатури на посаду нового голови фракції «Блоку Петра Порошенка» може відбутися на наступному засіданні фракції. Про це Укрінформу повідомила член фракції Ірина Фріз.

«Ігор Олексійович (Гринів. - Ред.) повідомив на раді фракції своє рішення про те, що він складає з себе повноваження лідера фракції», - сказала вона.

За її словами, обговорення питання щодо кандидатури на посаду нового глави фракції може відбутися на наступному засіданні фракції.

«До цього часу питання буде обговорюватися в групах для того, щоб зрозуміти, хто з кандидатів буде висунутий, яким чином буде відбуватися саме обговорення», - сказала вона.

Фріз уточнила, що рада фракції, на якій Гринів повідомив про своє рішення, відбулася цього четверга, 23 березня.

Нагадаємо, заступник голови фракції БПП, народний депутат Сергій Березенко заявив, що Гринів складає повноваження голови фракції.

Зазначимо, нещодавно Березенко в інтерв’ю «Главкому» спростовував чутки щодо зміни голови президентської фракції в парламентів.

«Щодо керівника фракції – питання штучно створене. Головою є Ігор Гринів, і жодних питань про нового керівника на сьогодні не обговорюється. Завжди, коли є керівник, є розмови, хто міг би бути альтернативою йому, але це питання порядку денного», - стверджував нардеп.