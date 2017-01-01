У Бразилії евакуювали щонайменше 70 тисяч людей через сильні дощі та зсуви

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Зсув

Внаслідок негоди померли 12 осіб

Внаслідок зсувів у двох штатах Бразилії щонайменше 70 тисяч людей було евакуйовано зі своїх домівок, 12 осіб загинули.

Про це повідомляє AP.

«Сильні дощі та зсуви витіснили щонайменше 70 тисяч людей зі своїх будинків і привели до загибелі 12 осіб у двох північно-східних бразильських штатах», - йдеться у повідомленні.

Штат Пернамбуку оголосив надзвичайний стан у 31 місті. Близько 46 тисяч осіб покинули свої будинки і залишаються або з родичами або друзями, або у притулках в церквах, школах та інших громадських будівлях.

Влада у сусідньому штаті Алагоас теж оголосила надзвичайний стан. Близько 24 тисяч людей мали покинути свої будинки у 27 містах.