У Бразилії під час бунту в тюрмі загинуло щонайменше 50 людей

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Жертв може виявитися ще більше, коли влада отримає більш чітке уявлення про масштаби протистояння між конкуруючими тюремними угрупованнями

Під час тюремного бунту в бразильскому місті Манаус загинуло щонайменше 50 осіб.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на співробітника служби безпеки.

«Щонайменше 50 людей були вбиті під час кривавого тюремного бунту в місті Манаус, в бразильських джунглях Амазонки», - йдеться у повідомленні.

Глава служби безпеки штату Амазонас Серхіо Фонтеш заявив, що можуть бути виявлені нові жертви, коли влада отримає більш чітке уявлення про масштаби протистояння між конкуруючими тюремними угрупованнями.

Міжнародні правозахисні організації різко критикують Бразилію за її тюремну систему, відзначаючи, що переповненість в'язниць є нормою, а смертельні заворушення відбуваються регулярно.