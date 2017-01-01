У Бразилії протестувальники захопили міністерство фінансів

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Зараз Бразилія переживає одну з найсерйозніших, на думку аналітиків, рецесій за останні 100 років

Кілька тисяч людей вийшли на протест проти пенсійної реформи у містах Бразилії. У столиці країни протестувальники захопили будівлю міністерства фінансів, передає ВВС.

Сотні людей кілька годин перебували в будівлі мінфіну. У Сан-Паулу незадоволені пенсійними планами влади перекрили дорожній рух.

Раніше уряд країни заявив про плани підвищити пенсійний вік до 65 років і скоротити пільги деяким категоріям громадян. Це рішення викликало невдоволення серед громадян, оскільки багато хто з них зараз можуть розраховувати на пенсію з 54 років.

Президент Мішел Темер заявив, що внесення змін до пенсійного законодавства необхідне для стабілізації фінансової системи країни і запобігання колапсу самої пенсійної системи.

«Ніхто не буде позбавлений прав», - заявив глава держави, пообіцявши, що права нинішніх і майбутніх пенсіонерів не будуть порушені. Однак протестувальники не погодилися з його аргументами.

На думку президента Бразилії, відмова від пенсійної реформи спричинила кризу в Іспанії, Португалії та Греції.

Представники опозиції, у свою чергу, стверджують, що влада карає таким чином простих бразильців, які і без того виявилися у важкій ситуації, а 13 млн з них - що становить 12,6% працездатного населення - не можуть знайти роботу.

Зараз Бразилія переживає одну з найсерйозніших, на думку аналітиків, рецесій за останні 100 років.