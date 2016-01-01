У Бразилії знайшли мертвим зниклого посла Греції
- Вчора, 09:09
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Згорілий автомобіль, у якому знайшли тіло посла Греції
Тіло ймовірно посла знайшли в згорілому автомобілі
Поліція Ріо-де-Жанейро виявила в згорілому автомобілі тіло, яке, ймовірно, належить зниклому нещодавно послу Греції в Бразилії Кiриакосу Амiрiдiсу. Про це повідомляє Reuters.
59-річного дипломата останній раз бачили ввечері, 26 грудня, в бідному передмісті Ріо. Такі райони відомі своєю криміногенністю. Амiрiдiс виходив з дому друзів своєї дружини-бразилійки. Через два дні після цього вона заявила, що чоловік зник.
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Номерні знаки на авто такі ж, як і на машині, яку орендував посол Греції.
При цьому в поліції стверджують, що версія про викрадення грецького посла пріоритетною не є.
Джерело: Лента.Ру