У Бразилії знайшли мертвим зниклого посла Греції

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Згорілий автомобіль, у якому знайшли тіло посла Греції

Тіло ймовірно посла знайшли в згорілому автомобілі

Поліція Ріо-де-Жанейро виявила в згорілому автомобілі тіло, яке, ймовірно, належить зниклому нещодавно послу Греції в Бразилії Кiриакосу Амiрiдiсу. Про це повідомляє Reuters.

59-річного дипломата останній раз бачили ввечері, 26 грудня, в бідному передмісті Ріо. Такі райони відомі своєю криміногенністю. Амiрiдiс виходив з дому друзів своєї дружини-бразилійки. Через два дні після цього вона заявила, що чоловік зник.

Номерні знаки на авто такі ж, як і на машині, яку орендував посол Греції.

При цьому в поліції стверджують, що версія про викрадення грецького посла пріоритетною не є.

Джерело: Лента.Ру