У Британії бояться нових терактів: у країні посилено охорону АЕС

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Терористи можуть виготовити вибухівку, яку розміщуватимуть в електронних пристроях

У Британії через терористичну загрозу посилили охорону АЕС Причиною посилення заходів безпеки стала інформація про розробку терористами вибухівки, яку можна розмістити в електронні пристрої. Окрім того, є побоювання щодо здійснення кібератак на захищені об'єкти. Про це повідомляє The Telegraph.

За словами Голови департаменту енергетики уряду країни Джессі Нормана, ядерні електростанції мали бути готові протистояти зростаючій кіберзагрозі. В уряді країни побоюються, що хакери, кібертеррористи та співробітники іноземних розвідок можуть використовувати уразливості в електронних системах безпеки для того, щоб здійснити атаки на АЕС. Крім того, влада побоюється зростаючих можливостей терористів з виготовлення бомб, які неможливо виявити за допомогою звичайних заходів охорони.

Напередодні, 1 квітня, стало відомо, що спецслужби США побоюються розробки терористами «Ісламської держави» бомб, які не можуть виявити сканери в аеропортах. Як вважають спецслужби, терористи мають намір маскувати бомби під елементи електронних пристроїв, щоб проносити їх на борт літака. Так, вибухівку в таких бомби можуть маскувати в батареях ноутбуків. У зв'язку з цією загрозою влада США прийняла рішення обмежити провезення електронних пристроїв в ручній поклажі пасажирів, які прямують з деяких країн Близького Сходу і Північній Африці. Про введення цих обмежень стало відомо 20 березня. 21 березня аналогічні заходи безпеки ввела і Великобританія.