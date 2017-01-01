У Британії хакери атакують лікарні та вимагають викуп

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Збої в роботі системи торкнулися лікарні та медичні установи в Лондоні, Ноттінгемі та інших містах Англії

Хакери зламали Національну службу охорони здоров'я Британії.

Про це повідомляє The Guardian.

За словами лікарів, хакери блокують комп'ютерні мережі лікарень і вимагають викуп за відновлення їх роботи.

Збої в роботі системи торкнулися лікарні та медичні установи в Лондоні, Ноттінгемі та інших містах Англії. Деякі медичні установи в цих містах порадили мешканцям тимчасово не звертатися за допомогою - за винятком екстрених ситуацій.

Медична служба Дербі заявила, що була змушена відімкнути всю свою IT-систему через «атаки на безпеку системи».