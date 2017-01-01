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    У Британії хакери атакують лікарні та вимагають викуп

    • Сьогодні, 19:28
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    Збої в роботі системи торкнулися лікарні та медичні установи в Лондоні, Ноттінгемі та інших містах Англії

    Хакери зламали Національну службу охорони здоров'я Британії.

    Про це повідомляє The Guardian.

    За словами лікарів, хакери блокують комп'ютерні мережі лікарень і вимагають викуп за відновлення їх роботи.

    Збої в роботі системи торкнулися лікарні та медичні установи в Лондоні, Ноттінгемі та інших містах Англії. Деякі медичні установи в цих містах порадили мешканцям тимчасово не звертатися за допомогою - за винятком екстрених ситуацій.

    Медична служба Дербі заявила, що була змушена відімкнути всю свою IT-систему через «атаки на безпеку системи».

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