У Британії хакери атакують лікарні та вимагають викуп
- Сьогодні, 19:28
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Збої в роботі системи торкнулися лікарні та медичні установи в Лондоні, Ноттінгемі та інших містах Англії
Хакери зламали Національну службу охорони здоров'я Британії.
Про це повідомляє The Guardian.
За словами лікарів, хакери блокують комп'ютерні мережі лікарень і вимагають викуп за відновлення їх роботи.
Збої в роботі системи торкнулися лікарні та медичні установи в Лондоні, Ноттінгемі та інших містах Англії. Деякі медичні установи в цих містах порадили мешканцям тимчасово не звертатися за допомогою - за винятком екстрених ситуацій.
Медична служба Дербі заявила, що була змушена відімкнути всю свою IT-систему через «атаки на безпеку системи».