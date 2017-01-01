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    У Британії пильнуватимуть вибори до парламенту від атак Росії

    • Сьогодні, 14:19
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    Парламент Британії
    Парламент Британії

    Росія хоче повністю підірвати віру в демократію та дискредитувати весь демократичний процес, впевнений офіційний Лондон

    Глава МЗС Великої Британії Борис Джонсон вважає, що існує реалістична можливість, що Росія спробує втрутитись у британські вибори, що пройдуть наступного місяця. Про це він сказав в інтерв'ю газеті The Telegraph, повідомляє Reuters.

    «Зрозуміло, ми вважаємо, що це те, що він зробив в Америці, абсолютно очевидно, це те, що він зробив у Франції (де були зламані електронні листи новообраного президента Еммануеля Макрона - ред.), у західній частині Балкан він займається різними брудними справами, тому ми маємо бути пильними», - заявив Джонсон, говорячи про дії Путіна.

    За словами глави МЗС, президент РФ хоче повністю підірвати віру в демократію та дискредитувати весь демократичний процес.

    Вибори у Великій Британії мають відбутися 8 червня.

    Нагадаємо, французькі правоохоронні органи почали розслідування хакерської атаки на передвиборний штаб кандидата в президенти Франції Еммануеля Макрона, який переміг на виборах.

    Раніше передвиборний штаб Макрона піддався масованій хакерській атаці. Користувач під ніком EMLEAKS виклав у відкритий доступ у веб-додатку Pastebin, що дозволяє анонімно завантажувати уривки тексту, близько 9 Гб документів щодо діяльності передвиборного штабу.

    В опублікованому масиві зламаного листування Еммануеля Макрона і його штабу виявлений ряд листів, які були змінені користувачем на ім'я Георгій Петрович Рошка - про це свідчать метадані листів.

    Джерело: Укрінформ

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