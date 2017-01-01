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    У Британії після теракту поліція патрулюватиме у потягах

    • Сьогодні, 22:30
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    <span>У Британії підвищили рівень терористичної загрози до максимального</span>
    У Британії підвищили рівень терористичної загрози до максимального

    У Британії підвищили рівень терористичної загрози до максимального

    Після теракту у Манчестері в потягах Британії патрулюватимуть озброєні поліцейські.

    Про це повідомляє Reuters.

    «Коли офіцери мають зброю у потягах, ми гарантуємо, що потяги залишатимуться якомога безпечнішими для пасажирів. Наші патрулі будуть дуже помітні і пасажири повинні відчувати себе в безпеці», — сказав голова британської патрульної поліції Пол Кроутер.

    За його словами, таке рішення є частиною національного плану боротьби із загрозою суспільству.

    Нагадаємо, в ніч на 23 травня стався потужний вибух на стадіоні в Манчестері, де відбувався концерт американської співачки Аріани Гранде.

    Партії Великої Британії вирішили на певний час призупинити передвиборну кампанію через вибух у Манчестері. Кількість загиблих унаслідок теракту – 22 людини. Поранено 59 осіб. Серед загиблих також є діти.

    Президент Петро Порошенко та прем'єр-міністр Володимир Гройсман висловили співчуття з приводу вибуху під час концерту в Манчестері.

    За даними від МЗС України, українців серед потерпілих під час вибуху в Манчестері немає. 

    Як відомо, терористи ІДІЛ взяли на себе відповідальність за вибух у британському Манчестері.

    МЗС вибух діти
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