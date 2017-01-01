У Британії після теракту поліція патрулюватиме у потягах
- Сьогодні, 22:30
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У Британії підвищили рівень терористичної загрози до максимального
Після теракту у Манчестері в потягах Британії патрулюватимуть озброєні поліцейські.
Про це повідомляє Reuters.
«Коли офіцери мають зброю у потягах, ми гарантуємо, що потяги залишатимуться якомога безпечнішими для пасажирів. Наші патрулі будуть дуже помітні і пасажири повинні відчувати себе в безпеці», — сказав голова британської патрульної поліції Пол Кроутер.
За його словами, таке рішення є частиною національного плану боротьби із загрозою суспільству.
Нагадаємо, в ніч на 23 травня стався потужний вибух на стадіоні в Манчестері, де відбувався концерт американської співачки Аріани Гранде.
Партії Великої Британії вирішили на певний час призупинити передвиборну кампанію через вибух у Манчестері. Кількість загиблих унаслідок теракту – 22 людини. Поранено 59 осіб. Серед загиблих також є діти.
Президент Петро Порошенко та прем'єр-міністр Володимир Гройсман висловили співчуття з приводу вибуху під час концерту в Манчестері.
За даними від МЗС України, українців серед потерпілих під час вибуху в Манчестері немає.
Як відомо, терористи ІДІЛ взяли на себе відповідальність за вибух у британському Манчестері.