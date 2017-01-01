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    У Британії поліція затримала семеро людей, імовірно українців, - ЗМІ

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    У Британії затримали семеро людей, імовірно українців
    У Британії затримали семеро людей, імовірно українців

    Поліція Британії підозрює затриманих у порушенні імміграційного закону

    Семеро людей, ймовірно, українців, затримані за підозрою в нелегальній імміграції.

    Про це повідомляє видання Ipswich Star.

    Вони затримані після того, як їх яхта сіла на мілину на узбережжі в графстві Саффолк у неділю, 30 квітня.

    Яхта подала сигнал лиха. На місце прибули рятувальники. Зазначається, що був мовний бар'єр, але зрештою прибув буксир, який доставив вітрильний човен у Орфорд. Туди вже прибула берегова охорона і прикордонна служба.

    Затриманих доставили в місцеве відділення поліції.

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    У Британії поліція затримала семеро людей, імовірно українців, - ЗМІ
    У Британії поліція затримала семеро людей, імовірно українців, - ЗМІ
    У Британії поліція затримала семеро людей, імовірно українців, - ЗМІ

    ЗМІ рятувальники
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