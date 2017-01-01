У Британії поліція затримала семеро людей, імовірно українців, - ЗМІ

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У Британії затримали семеро людей, імовірно українців

Поліція Британії підозрює затриманих у порушенні імміграційного закону

Семеро людей, ймовірно, українців, затримані за підозрою в нелегальній імміграції.

Про це повідомляє видання Ipswich Star.

Вони затримані після того, як їх яхта сіла на мілину на узбережжі в графстві Саффолк у неділю, 30 квітня.

Яхта подала сигнал лиха. На місце прибули рятувальники. Зазначається, що був мовний бар'єр, але зрештою прибув буксир, який доставив вітрильний човен у Орфорд. Туди вже прибула берегова охорона і прикордонна служба.

Затриманих доставили в місцеве відділення поліції.