У Британії поліція затримала семеро людей, імовірно українців, - ЗМІ
- Сьогодні, 03:56
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У Британії затримали семеро людей, імовірно українців
Поліція Британії підозрює затриманих у порушенні імміграційного закону
Семеро людей, ймовірно, українців, затримані за підозрою в нелегальній імміграції.
Про це повідомляє видання Ipswich Star.
Вони затримані після того, як їх яхта сіла на мілину на узбережжі в графстві Саффолк у неділю, 30 квітня.
Яхта подала сигнал лиха. На місце прибули рятувальники. Зазначається, що був мовний бар'єр, але зрештою прибув буксир, який доставив вітрильний човен у Орфорд. Туди вже прибула берегова охорона і прикордонна служба.
Затриманих доставили в місцеве відділення поліції.