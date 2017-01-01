У Брюселі пролунав потужний вибух
- Сьогодні, 21:00
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Численні очевидці події розповідають про «величезний вибух», який «розніс будинок»
У Брюсселі в комуні Сен-Жиль, неподалік від історичного центру міста, близько 16:00 стався вибух газу, який зруйнувала чотириповерховий будинок, повідомляє DH.de.
На даний момент відомо про щонайменше семи постраждалих, один з них перебуває у важкому стані. Ще одна людина вважається зниклою без вісті.
Численні очевидці події розповідають про «величезний вибух», який «розніс будинок».
Рух транспорту в районі інциденту призупинено. Ситуація контролюється з вертольота.