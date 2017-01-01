У Брюсселі домовилися про безвіз для України

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Безвізовий режим для українців

Представники мальтійського головування та Європейського парламенту досягли проміжної згоди щодо візової лібералізації для українців

На консультаціях Ради ЄС, представників Європарламенту та Єврокомісії було досягнуто згоди щодо запуску візової лібералізації для громадян України. Про це повідомляє мальтійське головування в ЄС, представник якого брав участь у зустрічі.

«Представники мальтійського головування та Європейського парламенту досягли проміжної згоди щодо візової лібералізації для українців, які відвідують Євросоюз», - йдеться у повідомленні.

Водночас, у повідомленні не уточнюється, чому йдеться про проміжну згоду, адже за стандартною процедурою тріалог не має проводитися повторно.

В мальтійському головуванні також окремо зазначили, що вже в четвер, 2 березня, питання скасування віз для України буде винесено на зустріч постпредів країн-членів ЄС (COREPER), яка відбудеться в Брюсселі.

Відповідно до процедури, після схвалення лібералізації візового режиму з Україною на міжінституційних переговорах це рішення має бути підтверджено Комітетом постійних представників країн – членів ЄС (COREPER) та Комітетом Європарламенту з питань громадянських свобод. Після цього законодавча ініціатива має бути проголосована на пленарному засіданні ЄП і затверджена на засіданні Ради ЄС. Свої підписи під документом мають поставити президент Європарламенту та представники Ради.

Документ має бути оприлюднено в офіційному журналі ЄС і набуде чинності через 20 днів.

Нагадаємо, у ЄС вирішили, що рішення про безвізовий режим для України може набути чинності тільки разом із новим механізмом тимчасового призупинення таких режимів для будь-якої країни світу, щодо яких діють такі режими.

14 лютого Європарламент схвалив механізм тимчасового призупинення дії безвізового режиму ЄС із третіми країнами.

27 лютого Рада Європейського союзу схвалила механізм призупинення безвізової лібералізації і лібералізацію візового режиму для Грузії.

Джерело: Європейська правда