У Брюсселі сталися сутички біля посольства Туреччини, є поранені

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Сутички в Брюсселі

Поранених відвезли до лікарень, однак точну їх кількість не зазначили

Під посольством Туреччини у Брюсселі декілька осіб отримали поранення внаслідок заворушень між противниками і прибічниками президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Інцидент стався у четвер ввечері, повідомляє 112 канал з посиланням на Le Soir.

Поліція Бельгії була змушена втрутитися, після того як група турків напала з ножами на групу курдів, які прийшли проголосувати на референдумі. Правоохоронцям вдалося розділити вороже налаштовані одна до одної групи.

За фактом події розпочате розслідування.

Поранених відвезли до лікарень, однак точну їх кількість не зазначили.

Демонстранти лишалися під будівлею посольства до пізнього вечора.

Зазначається, що в будівлі посольства знаходиться виборча дільниця для голосування на референдумі щодо розширення повноважень президента Туреччини.

Прем’єр-міністр Бельгії Шарль Мішель рішуче засудив інцидент, зазначивши, що в уряду «нульова толерантність» до сутичок через референдум.