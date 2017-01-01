У Брюсселі стартує саміт лідерів країн-членів НАТО

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На «міні-саміті» НАТО українське питання теж обговорюватиметься

Сьогодні, 25 травня, у столиці Бельгії Брюсселі стартує зустріч представників країн-членів Північноатлантичного альянсу. Головними темами розмови лідерів держав і урядів 28 членів НАТО будуть боротьба зі світовим тероризмом і справедливе інвестування кожного її члена в сферу безпеки й оборони.

Згідно з програмою, зустрічі у штаб-квартирі НАТО розпочнуться відкриттям меморіалу «9/11» на честь першого в історії НАТО застосування статті 5 Північноатлантичної угоди, а також меморіалу «Берлінська стіна».

Розмови світових лідерів проходитимуть на тлі попередніх заяв президента США Дональда Трампа про те, що союз НАТО «застарів». І хоча згодом ці заяви були виправлені головою Білого дому, держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив журналістам на борту Air Force One, що Трамп 24 травня попрямував до Брюсселя, аби серед іншого, вказати на необхідність кожної країни-члена НАТО справно платити свої внески.

«Дивіться, США витрачають 4 відсотки. Ми багато робимо. Американці багато роблять для вашої безпеки, для нашої спільної безпеки. Ми повинні переконатися, що і ви робите свій внесок для власної безпеки. Тому я думаю, що це стане ядром його (Трампа – Ред.) послання НАТО», – сказав Тіллерсон.

Минулоріч тільки США, Великобританія, Польща, Естонія та Греція виконали зобов’язання щодо витрат НАТО на рівні 2% від обсягу валового внутрішнього продукту, тоді як Латвія, Литва і Румунія до цього показника наблизилися. Водночас Вашингтон фінансує близько 70 відсотків витрат альянсу.

Очікується, що на «міні-саміті» НАТО українське питання теж обговорюватиметься. Як заявив напередодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, не виключено, що, зокрема, Німеччина й Франція порушать питання щодо невиконання Мінських угод. Столтенберґ додав, що союз НАТО занепокоєний недотриманням режиму припинення вогню, невідведенням важкої військової техніки від лінії зіткнення, а також недопущенням до роботи місії спостерігачів від ОБСЄ.

Джерело: Радіо Свобода