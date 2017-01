У Брюсселі стартували Дні українського кіно

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Концепція Днів українського кіно 2017 — це дослідження кордонів

Сьогодні у Брюсселі відбулось відкриття Днів українського кіно, які представляють найбільш резонансні сучасні стрічки, а також кінокласику в живому супроводі відомих українських музикантів. Про це на сторінці у Facebook повідомляє Mission of Ukraine to the EU.

У повідомленні зазначено, що у 2017-му році кіноогляд пройде вдруге. Покази відбуваються у Центрі образотворчих мистецтв BOZAR, найбільшій культурній інституції Бельгії.

«Фільм-відкриття — класична німа стрічка Олександра Довженка «Земля» у супроводі живої музики від знаменитого українського етно-хаос гурту «ДахаБраха», — йдеться у повідомленні.

Наголошується, що концепція Днів українського кіно 2017 — це дослідження кордонів.

«Фільми розповідають про кордони між націями, які пролягають не лише у просторі, але й у площині цінностей», — додали у повідомленні.

Також зазначається, що серед стрічок, які представлятимуть Україну є: документальне кіно «Українські шерифи» режисера Романа Бондарчука (приз журі на IDFA, домінант на цьогорічний «Оскар» від України), документальне кіно «Маріуполіс» режисера Мантаса Кведаравічюса, стрічка «Гніздо горлиці» режисера Тараса Ткаченка (приз екуменічного журі Міжнародного кінофестивалю у Мангеймі-Гайдельберзі; головний приз Одеського міжнародного кінофестивалю за найкращий український фільм) та стрічка «Рідні» Віталія Манського (представляла Україну на кінофестивалі в Торонто та на фестивалі DOKLeipzig).