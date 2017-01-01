У Брюсселі відбудеться робочий сніданок «друзів України»
- Сьогодні, 08:18
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На зустрічі обговорюватиметься ситуація в Україні
У понеділок, 15 травня, в Брюсселі після закінчення Ради ЄС із закордонних справ, з ініціативи МЗС Польщі відбудеться робочий сніданок «друзів України». Про це повідомили в польському зовнішньополітичному відомстві.
«У понеділок, за ініціативою Польщі в рамках польського головування у Вишеградській групі, в Брюсселі відбудеться сніданок у формулі «Групи друзів України» за участю міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, високого представника ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Федеріки Федеріка Могеріні і міністрів закордонних справ країн ЄС», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що зустріч надасть можливість обговорити ситуацію в Україні.
Також наголошується, що однією з головних тем засідання Ради ЄС із закордонних справ стане питання реалізацій Глобальної стратегії ЄС в області безпеки і оборони, спрямованої на «правильну підготовку швидкого реагування ЄС на загрози та виклики безпеці».
Крім цього, міністри розглянуть питання про політичну ситуацію і безпеку в країнах Африки.
Нагадаємо, 11 травня Рада ЄС остаточно затвердила рішення про надання Україні безвізу.
Громадяни України з 11 червня зможуть їздити без віз в 34 європейські країни.