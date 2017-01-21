У Бухаресті згорів нічний кліб: постраждали десятки людей

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Пожежа в нічному клубі в Бухаресті

Аби врятуватися, люди вистрибували з вікон клубу

Від сильної пожежі в нічному клубі Bamboo в Бухаресті постраждала щонайменше 41 людина.

Про це повідомляє «Європейська правда» із посиланням на Agepress.

«Пожежа у клубі сталася рано вранці у суботу. Вогонь охопив усю будівлю і хоча на місце події прибули понад 20 пожежних бригад, пожежникам вдалося загасити полум’я лише після 8 ранку. Внаслідок пожежі будівля, в якій знаходився клуб практично повністю зруйнована», - зазначається в повідомленні.

Внаслідок пожежі до лікарень потрапила 41 людина. Спочатку повідомлялося про вкрай важкий стан одного постраждалого, однак його вдалося стабілізувати. У більшості людей опіки, переохолодження, отруєння чадним газом, двоє осіб отримали переломи, оскільки вистрибували з вікон палаючої будівлі.

Наразі триває розслідування причин пожежі. Однією з версій ЗМІ називають паління всередині клубу, однак офіційні представники закликали не спекулювати на цій темі.

В мерії Бухареста стверджують, що власники клубу неодноразово подавали неповний перелік документів для ліцензії, і їх при цьому вже штрафували. Зазначається, що влада найближчим часом мала намір призупинити діяльність клубу.