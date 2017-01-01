У бюджет США не заклали кошти на будівництво стіни із Мексикою

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В країні узгодили компромісний бюджет на поточний рік

Демократи і республіканці домовилися про бюджет на поточний фінансовий рік, що закінчується 30 вересня. Це дозволить адміністрації Трампа уникнути дефолту вже в самому початку свого правління.

Республіканці і демократи в Конгресі США після багатотижневих переговорів узгодили компромісний бюджет на поточний фінансовий рік, що дозволяє запобігти загрозі дефолту вже в самому початку правління адміністрації президента Дональда Трампа. Досягнута конгресменами домовленість забезпечить фінансування бюджету до 30 вересня, повідомили пізно ввечері у неділю, 30 квітня, американські ЗМІ з посиланням на високопоставлених радників обох представлених в Конгресі політичних партій. Голосування по документу відбудеться вже на початку поточного тижня.

Законопроект про бюджет на загальну суму в $1,07 трлн передбачає багатомільярдні асигнування на потреби міністерства оборони, а також на охорону американських кордонів. У той же час в проекті бюджету не закладені кошти на будівництво обіцяної Трампом стіни на кордоні з Мексикою. Згідно з повідомленнями, президент США відмовився від цієї вимоги.

Лідер демократичної меншості в Палаті представників Ненсі Пелосі заявила, що демократи прагнули не допустити дефолту республіканської адміністрації і по ходу переговорів зуміли добитися значного поліпшення законопроекту про бюджет.

28 квітня Конгрес США пішов на незвичайний крок з метою запобігання загрози дефолту: обидві палати схвалили законопроект, що дозволяє адміністрації США фінансувати свою діяльність ще протягом одного тижня. Закон про більш довгострокове фінансування повинен бути прийнятий до 5 травня. Якби конгресменам не вдалося домовитися, то біля Білого Дому гроші закінчилися б уже до півночі - якраз до 100 днів правління адміністрації Трампа.

Джерело: DW