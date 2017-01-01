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    У центрі Києва автомобіль з дипломатичними номерами збив мотоцикліста

    • Вчора, 23:08
    • Розсилка
    Місце ДТП
    Фото: Unn
    Місце ДТП

    В результаті аварії постраждав водій мотоцикла

    В центрі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля з дипломатичними номерами та мотоцикліста.

    Про це повідомляє «УНН».

    Автомобіль Mazda з дипломатичними номерами під час виїзду збив мотоцикліста.

    Відомо, що в результаті аварії постраждав водій мотоцикла, наразі йому надають медичну допомогу.

    За словами очевидців, винуватцем ДТП є автомобіль, номера якого були пошкодженні і відлетіли від удару.

    Наразі на місці події працює патрульна поліція та медична допомога.

    «Главком» також повідомляв, що сьогодні на Хмельниччині мотоцикл врізався в легковик, двоє людей загинули.

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    У центрі Києва автомобіль з дипломатичними номерами збив мотоцикліста
    У центрі Києва автомобіль з дипломатичними номерами збив мотоцикліста
    У центрі Києва автомобіль з дипломатичними номерами збив мотоцикліста
    У центрі Києва автомобіль з дипломатичними номерами збив мотоцикліста
    У центрі Києва автомобіль з дипломатичними номерами збив мотоцикліста
    У центрі Києва автомобіль з дипломатичними номерами збив мотоцикліста

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