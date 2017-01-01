У центрі Києва автомобіль з дипломатичними номерами збив мотоцикліста
- Вчора, 23:08
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Фото: Unn
Місце ДТП
В результаті аварії постраждав водій мотоцикла
В центрі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля з дипломатичними номерами та мотоцикліста.
Про це повідомляє «УНН».
Автомобіль Mazda з дипломатичними номерами під час виїзду збив мотоцикліста.
Відомо, що в результаті аварії постраждав водій мотоцикла, наразі йому надають медичну допомогу.
За словами очевидців, винуватцем ДТП є автомобіль, номера якого були пошкодженні і відлетіли від удару.
Наразі на місці події працює патрульна поліція та медична допомога.
«Главком» також повідомляв, що сьогодні на Хмельниччині мотоцикл врізався в легковик, двоє людей загинули.