У центрі Києва двірник зґвалтував маленького хлопчика

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Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі

У Подільському районі Києва двірник зґвалтував 8-річного хлопчика. Чоловіка затримали, повідомляє прес-служба столичної поліції.

Під час проведення розслідування поліція встановила, що 33-річний уродженець Дніпропетровської області помітив хлопчика, який сів у маршрутне таксі. Зловмисник сів біля нього і почав розмову на непристойні теми. Приїхавши на зупинку, чоловік попрямував за дитиною до його дому і зайшов з ним у під'їзд.

«Коли в під'їзді нікого не було, зловмисник почав погрожувати дитині і нецензурно висловлюватися. Силою зняв з хлопчика одяг, після чого задовольнив свою статеву пристрасть у неприродний спосіб», – ідеться в повідомленні.

Поліцейські затримали зловмисника, який обґрунтовано підозрюється у скоєнні злочину. Він не одружений, у столиці працював двірником.

Працівниками слідчого відділу Подільського управління поліції оголосили йому підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом) Кримінального кодексу України, і обрали запобіжний захід – утримання під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.