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Фото: facebook.com/maximilian.sorokin

Стрілянина сталася близько готелю Premier Palace

У Києві в районі вулиці Пушкінської стався збройний напад на двох осіб. Про це повідомляють користувачі соцмереж.

Ймовірно нападники розстріляли двох чоловіків. Також повідомляється, що одному з них було здійснено кілька контрольних пострілів у голову. Інший потерпілий ймовірно живий. За неофіційною інформацією потерпілі бізнесмен та його охоронець.

Наразі подробиць більше немає.

На місце події одразу прибули швидкі та поліція. Інформація уточнюється.