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    У центрі Києва розстріляли двох людей

    • Сьогодні, 12:13
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    <span>Фото:&nbsp;facebook.com/maximilian.sorokin</span>
    Фото: facebook.com/maximilian.sorokin

    Стрілянина сталася близько готелю Premier Palace

    У Києві в районі вулиці Пушкінської стався збройний напад на двох осіб. Про це повідомляють користувачі соцмереж.

    Ймовірно нападники розстріляли двох чоловіків. Також повідомляється, що одному з них було здійснено кілька контрольних пострілів у голову. Інший потерпілий ймовірно живий. За неофіційною інформацією потерпілі бізнесмен та його охоронець.

    Наразі подробиць більше немає.

    На місце події одразу прибули швидкі та поліція. Інформація уточнюється.

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