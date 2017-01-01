У центрі Києва розстріляли двох людей
- Сьогодні, 12:13
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Фото: facebook.com/maximilian.sorokin
Стрілянина сталася близько готелю Premier Palace
У Києві в районі вулиці Пушкінської стався збройний напад на двох осіб. Про це повідомляють користувачі соцмереж.
Ймовірно нападники розстріляли двох чоловіків. Також повідомляється, що одному з них було здійснено кілька контрольних пострілів у голову. Інший потерпілий ймовірно живий. За неофіційною інформацією потерпілі бізнесмен та його охоронець.
Наразі подробиць більше немає.
На місце події одразу прибули швидкі та поліція. Інформація уточнюється.