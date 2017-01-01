У центрі Києва триває панахида за загиблими на Майдані



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Люди запалюють лампадки в пам'ять про загиблих героїв Небесної сотні

У Києві на алеї Небесної Сотні розпочався молебень за загиблими під час масових розстрілів на Майдані три роки тому.

На молебень за героями Небесної сотні підходять люди, далі запланована акція «Запали вогонь пам'яті» – запалення лампадок уздовж алеї Героїв Небесної Сотні.

У центрі Києва триває молебень за загиблими героями Небесної сотні



Наживо: https://t.co/UcW4bpqmCQ pic.twitter.com/vP7IFVZp39 — Радіо Свобода (@radiosvoboda) 20 лютого 2017 р.

Нагадаємо, з’явилася посекундна реконструкція розстрілу Євромайдану.

У період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинуло понад сто людей, найбільше з яких – 20 лютого. Більшість людей загинула від куль снайперів, які влучали протестувальникам у голову, серце і шию. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. Крім того, сотні учасників протесту в Києві дістали поранення.

За даними Генпрокуратури, загалом під час Євромайдану постраждало 2,5 тисячі осіб, 104 з них загинули.